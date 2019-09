Stoffel Vandoorne rijdt voor het Mercedes Formule E team

Mercedes heeft vandaag officieel haar wagen en rijdersduo voor de Formule E voorgesteld. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne en de Nederlander Nyck de Vries vormen het rijdersduo.

De Duitse constructeur heeft tot het zesde seizoen van de Formule E gewacht om met haar eigen Mercedes-Benz EQ Formula E Team deel te nemen aan de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

Goed nieuws was er voor de Belgische en Nederlandse fans want Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries werden bevestigd als rijdersduo. Het voorbije seizoen nam onze landgenoot Stoffel Vandoorne met HWA Racelab, dat geruggesteund werd door Mercedes, voor het eerst al deel aan de Formule E.

Vandoorne kende, deels door technische problemen, een moeilijk debuutseizoen. In het kampioenschap eindigde hij tijdens zijn debuutseizoen als zestiende met 35 punten. Zijn beste resultaat was een derde plaats tijdens de Formule E-race in Rome.

De Mercedes Formule E-bolide waarmee Stoffel Vandoorne zal racen: