Opnieuw sterfgeval in VS na gebruik van e-sigaret

De Amerikaanse autoriteiten hebben een nieuw sterfgeval gemeld dat op het gebruik van e-sigaretten terug te voeren is. Het gaat om een vijftigjarige vrouw uit Kansas, deelden de gezondheidsautoriteiten van de staat dinsdagnacht mee.

Daarmee zijn tot dusver zes sterfgevallen in de Verenigde Staten bekend die op de elektronische sigaret terug te voeren zijn.

Het vijftigjarige slachtoffer werd nog opgenomen in het ziekenhuis, waar haar toestand snel verslechterde, zo maakten de gezondheidsautoriteiten bekend in een persbericht. Details over welke producten de vrouw had ‘gedampt’ via de e-sigaret, werden niet vrijgegeven. Wel zou de vrouw een lange geschiedenis van gezondheidsproblemen hebben gehad.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zijn bovendien vanuit 33 staten meldingen binnengekomen van in totaal 450 mensen die mogelijk als gevolg van de e-sigaret ziek zijn geworden. Er is een onderzoek gestart, maar één product identificeren dat gelinkt kan worden aan alle zes sterfgevallen, lukte nog niet. Heel wat patiënten meldden wel dat zij producten dampten die actieve bestanddelen van de cannabisplant bevatten, zoals THC.

De autoriteiten waarschuwen alle gebruikers van e-sigaretten voor mogelijke schade aan de longen. In Europa is tot dusver geen gelijkaardige toename van mysterieuze sterfgevallen bekend. De gevallen lijken zich te beperken tot gebruikers van e-sigaretten in de Verenigde Staten.