In het noorden van Irak hebben Amerikaanse en Iraakse troepen een eiland in de Tigris aangevallen. Er werden maar liefst 36 ton aan explosieven gedropt op het eiland. Het zou een toevluchtsoord geweest zijn voor leden van de terreurbeweging Islamitische Staat. Op de opmerkelijke luchtbeelden is te zien hoe heel het eiland quasi volledig van de kaart geveegd wordt. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen bij de aanval om het leven kwamen.