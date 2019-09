De nieuwe iPhone kan heldere foto’s maken in het donker. En de Apple Watch krijgt een update. Maar dat is niet wat technologieredacteur Dominique Deckmyn onthoudt van de productpresentatie van Apple dinsdagavond. Er is bij één van de grootste bedrijven ter wereld iets veel fundamentelers aan het gebeuren.

Wat de keynote van Apple-CEO Tim Cook dinsdagavond écht interessant maakte, waren niet de telefoons, uurwerken, tablets of computers. Niet wat zijn bedrijf maakt, dus. Maar wel wat het aanbiedt: boeken, games, muziek en vooral video. Apple vervelt almaar sneller tot een media- en dienstengigant. Waarom doet het dat?

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Dominique Deckmyn | Presentatie Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout, Brecht Plasschaert | Audioproductie Brecht Plasschaert, Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.