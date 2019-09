Ontwerpteam gekozen dat Gravensteen 21ste eeuw moet binnenloodsen

Het toekomstige uitzicht van het Gravensteen in Gent ligt in handen van het ontwerpteam Murmuur, Dhooge & Meganck en Sabine Okkerse. De tijdelijke vereniging kon de jury overtuigen na een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester.

Het Gravensteen is een belangrijke trekpleister in Gent en zal ook dit jaar vermoedelijk de kaap van 400.000 bezoekers overschrijden. Maar die toestroom van bezoekers vroeg om enkele ingrepen aan de middeleeuwse burcht, waarvoor een ontwerpwedstrijd werd uitgeschreven door de Vlaamse Bouwmeester.

Op het verlanglijstje stonden onder meer een vakkundig georganiseerd onthaal, betere organisatie van de bezoekers doorheen het gebouw en een maximale toegankelijkheid. Woensdag werd bekendgemaakt dat de tijdelijke vereniging Murmuur, Dhooge & Meganck en Sabine Okkerse de ontwerpwedstrijd hebben gewonnen.

‘Zij zetten niet in op spektakelarchitectuur, maar stellen een beperkt aantal fijngevoelige ingrepen voor’, aldus het persbericht van stad Gent. Zo krijgt het Gravensteen een lift en een overbrugging aan de binnenzijde van de walmuur. Toekomende en uitgaande bezoekers zullen van elkaar worden gescheiden wat voor een vlotte doorstroom moet zorgen.

Klaar voor de 21ste eeuw

‘Met deze nieuwe fase in de renovatie stomen we het Gravensteen klaar voor de 21ste eeuw. Het Gravensteen is van alle Gentenaars, na afloop van de werken zal iedereen op een kwalitatieve manier de burcht kunnen bezoeken’, aldus Annelies Storms, schepen van Facility Management (SP.A).

‘De belevingswaarde voor bezoekers wordt verhoogd door onder andere een virtual of augmented reality-tour’, zegt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD). ‘Een schouwspel van verlichting dat tot de verbeelding spreekt en aangepast audio- en beeldmateriaal moet van het Gravensteen niet enkel een historische, maar ook een innovatieve en hedendaagse trekpleister maken.’

De werken zouden in 2020 van start moeten gaan en eind 2023 worden afgerond. Er is een budget van 8,1 miljoen euro voorzien.