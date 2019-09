Tussen de wedstrijden tegen San Marino en Schotland in was Dries Mertens zondag aanwezig op een persconferentie. Op de vraag waarom hij op 32-jarige leeftijd in de vorm van zijn leven verkeert, verwees Mertens naar zijn eerdere clubs en het feit dat hij een laatbloeier is. Toen woordvoerder Stefan Van Loock zijn antwoord in het Engels vertaalde, moest Mertens even tussenbeide komen.