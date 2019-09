Op de Amerikaanse luchtmachtbasis Edwards, in Californië, is vorige week een hypersonische raketslee getest. De onbemande slede, aangedreven door raketten om te testen hoe apparatuur of wapens reageren op hoge snelheden, haalde er een snelheid van 10.620 kilometer per uur of 3 kilometer per seconde. Wat er getest wordt, is niet geweten. Maar het leverde alvast wel bovenstaande spectaculaire beelden op.