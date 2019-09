Lotto Soudal geeft jonge beloftevolle Italiaan eerste profcontract

De 21-jarige Italiaan Stefano Oldani debuteert volgend seizoen als profrenner bij Lotto Soudal. Hij ondertekende een overeenkomst voor twee jaar, zo maakte de Belgische WorldTourploeg bekend.

Oldani komt over van Kometa Cycling Team, een Spaanse continentale ploeg. Hij haalde dit seizoen ereplaatsen in onder meer de Ronde van Antalya, de Ronde van Castilië en Leon en de Ronde van Hongarije. Eind vorige maand sprintte hij in de Ronde van de Toekomst, telkens na een lastige etappe, naar een derde en vijfde plek.

“Ik begon met fietsen op vijfjarige leeftijd en momenteel sta ik voor een belangrijk hoofdstuk uit mijn carrière”, aldus Oldani. “Volgend jaar wordt mijn eerste seizoen als professioneel wielrenner. Ik ben meer een sprinterstype, maar ook een erg compleet renner. Ik rijd goed bergop en ben daarnaast ook snel aan de meet. Ik hou zowel van de rittenkoersen als de grote klassiekers zoals Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Tijdens de komende twee jaar zal ik er uiteraard alles aan doen om mijn toekomstige ploegmaats zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik wil zo veel mogelijk bijleren van de ervaren Lotto Soudal-renners. Uiteraard ken ik jongens zoals Caleb Ewan, Tim Wellens en Philippe Gilbert, die volgend jaar het team zal vervoegen. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen met hen te koersen.”

“Mijn eerstvolgende wedstrijd wordt de Coppa Agostoni, waaraan ik deelneem met de Italiaanse selectie, daarna rijd ik misschien nog een andere profkoers. Het wereldkampioenschap voor beloften is zeker een mogelijkheid, maar die selecties zijn nog niet aangekondigd”, besluit Oldani.

(belga)