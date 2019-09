Thibaut Van Acker transfervrij voor een seizoen naar MVV

Thibaut Van Acker zet zijn carrière voort in de Nederlandse tweede klasse. De West-Vlaamse middenvelder gaat voor minstens een seizoen voetballen bij MVV Maastricht, dat ook een optie op een bijkomend jaar liet opnemen in het contract. Van Acker komt transfervrij over van Roeselare.

De verdedigende middenvelder begon zijn voetbalcarrière als jeugdspeler van Club Brugge, waar hij ook zijn officiële debuut maakte. Na een half seizoen op uitleenbasis bij Beerschot, tekende de intussen 27-jarige Van Acker voor drie seizoenen bij stadsgenoot Cercle Brugge. De voorbije drie jaar speelde hij voor Roeselare in 1B.

“Ik ben ontzettend blij dat ik vandaag heb mogen tekenen bij deze mooie club en kijk er naar uit om mijn eerste minuten te mogen maken in Stadion de Geusselt”, reageerde Van Acker, die 127 wedstrijden op het hoogste niveau speelde in België en 110 matchen in de Proximus League. De voormalige belofteninternational was al een aantal weken op proef bij MVV. (belga)