Drie Australiërs opgepakt in Iran

In Iran werden drie Australische burgers, waarvan twee ook een Brits paspoort hebben, opgepakt. De Australische overheid staat de families bij.

Het nieuws werd bekend nadat de Britse krant Times berichtte over de arrestatie van twee Brits-Australische vrouwen en een Australische man. Volgens de krant reisden een blogger en haar vriend door Azië en werden ze tien weken geleden opgepakt in Iran. Een tweede vrouw, een wetenschapster, zit volgens Times in eenzame opsluiting en kreeg een straf van tien jaar. Zij had aan de universiteit van Cambridge gestudeerd en gaf les aan een Australische universiteit.

De vrouwen worden vastgehouden in de gevangenis Evin, waar ook de Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe al sinds 2016 in de cel zit. Zij wordt beschuldigd van spionage, schrijft Times. Het is onduidelijk waar de man is.

‘Buitenlandse Zaken staat de familie van de drie Australiërs bij, maar om hun privacy te respecteren zullen we niet verder communiceren’, liet een woordvoerder van de Australische Department of Foreign Affairs and Trade (Departement van Buitenlandse Zaken en Handel) weten.

De Britse overheid laat weten dat de Australische regering de leiding heeft over de operatie. ‘Het is extreem onrustwekkend en de overheid zal vanzelfsprekend alles doen om Britse burgers te ondersteunen die gevangen werden genomen in Iran’, liet de Britse minister Andrea Leadsom weten aan Sky News.

Australië raadt haar burgers af om naar Iran af te reizen. ‘We kunnen geen consulaire bijstand garanderen als je opgepakt wordt’, staat te lezen op de website van de overheid.

Spanningen

In de voorbije maanden zijn de spanningen tussen de VS, in een coalitie met onder meer Israël en Saudi-Arabië, en Iran gevoelig ­opgelopen. Er vonden explosies plaats op olietankers in de Per­zische Golf, zelfs heuse ‘ontvoeringen’ van hele tankers.

De discussie tussen Iran en het Westen draait rond het nucleaire akkoord dat in 2015 werd gesloten tussen Iran en de VS, Rusland, China en Europa. De korte interpretatie ervan luidt dat de bijtende economische sancties tegen Iran worden opgeheven als Teheran tijdelijk zijn nucleaire ­activiteiten strikt beperkt.