De beslissing van de Britse premier Boris Johnson om het parlement vijf weken lang op te schorten, is onwettig. Dat oordeelt de Schotse Court of Session. De definitieve beslissing volgt volgende week, wanneer het Hooggerechtshof zich uitspreekt.

De Schotse rechtbank in eerste aanleg besliste vorige week nog dat de opschorting wel degelijk wettig was, maar het hof van beroep ziet dat anders, melden Britse media. Volgens de drie rechters in de Court of Session was het wel degelijk Johnsons bedoeling om de bevoegdheid van het parlement om de regering te controleren, in te perken.

De zaak werd door 75 Britse parlementsleden, vooral 'anti-Brexiteers', naar de rechtbank gebracht. Ze hekelen dat de schorsing van het parlement illegaal is, en de grondwet schendt.

Het arrest heeft geen onmiddellijke gevolgen voor het parlement. De parlementsleden zijn sinds dinsdagochtend op verplichte rust. Het Britse Hooggerechtshof had volgende week dinsdag al spoedhoorzittingen gepland, waarbij ook twee andere zaken die in Engeland en in Noord-Ierland aangespannen zijn, aan bod komen, weet The Guardian. Tot dan komt er geen bevel van de Schotse rechtbank om het parlement uit de 'verplichte rust' te halen.

Johnson stuurde het parlement dinsdag naar huis, om op 14 oktober terug te keren. Twee weken later, op 31 oktober, verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie.