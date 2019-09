‘Nieuwbouw duwt huurprijzen 5 procent hoger’

Wie vandaag een woning wil huren in Vlaanderen, moet daar maandelijks gemiddeld 765 euro voor neertellen, ofwel 39 euro meer dan in 2018.

De huurprijzen in Vlaanderen zijn ten opzichte van 2018 met meer dan 5 procent gestegen. Wie vandaag een woning wil huren, moet daar maandelijks gemiddeld 765 euro voor neertellen, ofwel 39 euro meer dan in 2018. Vlaams Brabant blijft intussen de duurste provincie om te huren, Antwerpen en Leuven zijn de duurste centrumsteden.

Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer van CIB Vlaanderen, naar eigen zeggen de grootste beroepsorganisatie van Vlaamse vastgoedprofessionals, waarbij 15.000 nieuwe huurcontracten in 2019 geanalyseerd werden.

Nieuwbouwappartementen

De reden zoekt de Vlaamse federatie van vastgoedprofessionals in de toevloed van een nieuw kwalitatief aanbod. Meestal gaat het om nieuwbouwappartementen die als huurwoning worden aangeboden. Deze appartementen bevinden zich in de wat hogere prijscategorieën, waardoor ze de gemiddeldes optrekken.

Dat komt omdat twee derde van alle verhuurde panden door de leden van CIB appartementen zijn. Tel daar de studio’s (ca. 3,5 procent) en de kamers (ca. 1 procent) bij en je komt aan ongeveer 7 op de tien meergezinswoningen.

Villa’s stijgen veel sneller

Toch stijgen lang niet alle types van huurwoningen even snel in prijs. In het voorjaar van 2019 lag de gemiddelde huurprijs van een appartement op 727 euro. Dat is ongeveer 40 euro meer dan een jaar geleden, goed voor een stijging met 5,3 procent. En een stijging van 1 tot 2 procent meer dan de inflatie. Rijhuizen zijn 3,4 procent duurder geworden (+26 euro), halfopen bebouwingen 3 procent (+25 euro) en studio’s 4% (+ 16 euro).

Opmerkelijk ook, bij de vrijstaande woningen en de villa’s groeien de prijzen aan een veel hoger tempo. Zeker de villa’s springen in het oog: liefst 535 euro extra per maand op een jaar tijd. Maar dat moeten we wel met een korrel zout nemen. Niet alleen worden deze woningtypes zijn veel zeldzamer verhuurd, de cijfers worden ook heel sterk beïnvloed door een beperkt aantal dure gemeenten, zoals Knokke Heist, Oostduinkerke, Brasschaat en inzonderheid de Brusselse rand.

Sterke verschillen per regio

Want elke regio (en stad) heeft zijn eigen dynamiek, wat maakt dat huurprijzen per regio sterk kunnen verschillen. In Antwerpen - samen met Leuven de duurste centrumstad - valt bijvoorbeeld op dat de gemiddelde huurprijzen in het voorjaar van 2019 voor rijhuizen en halfopen bebouwingen een stuk lager waren. Vrijstaande woningen en appartementen (+4%) zijn in Antwerpen dan weer vrij stevig toegenomen in prijs, terwijl de studio’s min of meer stabiel zijn gebleven.

Oost-Vlaanderen springt in het oog door vrij gematigde prijsstijgingen, behalve voor rijhuizen, waar de gemiddelde huurprijs in het voorjaar van 2019 de grens van 800 euro nadert. In Limburg en West-Vlaanderen maken de appartementen dan weer een inhaalbeweging tegenover de rest van Vlaanderen. Wie er in het voorjaar een huurcontract afsloot, betaalt gemiddeld 40 euro meer dan een jaar terug. Wie naar Vlaams-Brabant kijkt - de duurste provincie - kan niet om de hoge prijsstijgingen bij de villa’s en de vrijstaande woningen heen.

Het is pas de tweede keer dat CIB Vlaanderen haar huurbarometer publiceert. Eind april werd de eerste versie gepubliceerd.