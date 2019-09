Nieuwe aantijgingen tegen Bo Coolsaet

Twee vrouwen hebben dit weekend bij de lokale politie klacht ingediend tegen Bo Coolsaet (80). De bekende uroloog zou hen tijdens een doktersbezoek ongepast hebben aangeraakt. ‘Ook al is het lang geleden. Vandaag wil ik mijn stem laten horen’, getuigt een van hen.

Nadat De Standaard dit weekend berichtte dat Bo Coolsaet (80) zich binnenkort moet verantwoorden voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënte, hebben nog twee andere vrouwen klacht tegen hem ingediend.

Een van hen, de 62-jarige Greet G., getuigt vandaag anoniem in De Morgen hoe Bo Coolsaet tijdens een consultatie haar borsten betastte. Ze was toen 16 jaar. Na het onderzoek mocht ze zich niet aankleden, maar moest ze naakt aan zijn bureau blijven staan terwijl de dokter uitleg gaf aan haar moeder.

Ze zweeg 45 jaar over de feiten die vandaag allicht verjaard zijn. In België geldt voor seksueel misbruik van minderjarigen een verjaringstermijn van 15 jaar vanaf de meerderjarigheid van het slachtoffer. ‘Maar ook al is het lang geleden, vandaag wil ik mijn stem laten horen’, laat Greet G. weten aan De Standaard. ‘Het is mijn plicht tegenover alle meisjes en adolescenten in de toekomst. Het is onrechtvaardig dat zulke mannen vrijuit gaan.’

Een derde vrouw overweegt of ze zich bij hen zal aansluiten. Dat bevestigt Christine Mussche, die optreedt als advocaat van de burgerlijke partij op het proces.

Als uroloog met een internationale reputatie was Coolsaet jarenlang de laatste toevlucht voor mannen met erectieproblemen. Hij schreef ook verschillende boeken over liefde en lust. Nu ontvangt hij in zijn privépraktijk nog altijd patiënten, al staan zijn activiteiten op een laag pitje, omdat hij revalideert na een zwaar auto-ongeval. Coolsaet werkt vanop zijn ziekenbed ook aan een nieuw boek rond de blaas.

Het proces tegen Bo Coolsaet start op 18 september. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de verkrachting een aanranding van een minderjarige patiënte die zich op 15-jarige leeftijd door hem liet behandelen voor blaasontstekingen en chronische bekkenbodempijn. Tijdens de behandeling zou Bo Coolsaet een instrument hebben gebruikt om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. Volgens de vrouw is ze met dat toestel verkracht. Bo Coolsaet zou haar tijdens de behandeling ook hebben aangeraakt aan borsten en billen.

Het is onduidelijk wat er met die twee nieuwe klachten zal gebeuren en of de vrouwen zich ook burgerlijke partij willen stellen. Het Antwerpse parket heeft op dit moment geen weet van nieuwe klachten. Mogelijk worden die pas later deze week door de lokale politie overgemaakt. Het parket vroeg in 2017 al de buitenvervolgingstelling van Bo Coolsaet en wil op het proces de vrijspraak vragen van de arts.