Voetbalmakelaar Christophe Henrotay opgepakt in Monaco

De Belgische voetbalmakelaar Christophe Henrotay is opgepakt in Monaco. Henrotay is de makelaar van onder meer Rode Duivels Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Kevin Mirallas.

In het kader van een nieuw onderzoek naar corruptie in het voetbal werden gisteren en vandaag verschillende huiszoekingen verricht in Monaco (4), de regio Luik (2) en Londen (1). De huiszoekingen werden uitgevoerd in het kader van feiten van witwassen en omkoping bij transfers van voetballers.

Twee personen werden aangehouden: één spelersmakelaar in Monaco en één medewerker in de regio Luik. Volgens onze bronnen gaat het om spelersagent Christophe Henrotay, de makelaar van onder meer Thibaut Courtois, Kevin Mirallas en vroeger ook Youri Tielemans, en zijn rechterhand Christophe C.

Henrotay is aangehouden in Monaco en wordt ondervraagd door de lokale politie. Een Belgische onderzoeksrechter is ter plaatse aanwezig en een internationaal aanhoudingsbevel zou kunnen worden uitgevaardigd.

Creatief met constructies

Vorig jaar in oktober werd al bekend dat het parket van Tongeren een strafonderzoek startte tegen Henrotay. Die klacht is toen ingediend door Peter Smeets, ex-partner van Hnerotay en ex-werknemers van RSC Anderlecht. Volgens Smeets had Henrotay geld hebben achtergehouden bij meerdere transfers van Anderlecht-spelers, meer bepaald bij de transfers van Romelu Lukaku (naar Chelsea), Youri Tielemans (naar Monaco) en Leander Dendoncker (naar Wolverhampton Wanderers).

Henrotay zou commissielonen hebben achtergehouden. Daarnaast zou hij ook creatieve constructies hebben opgezet met vennootschappen in het buitenland om belastingen te ontduiken. ‘Ik heb nooit spelers bestolen’, zei Henrotay toen in een schriftelijke reactie aan De Standaard.

Deze huiszoekingen zijn volgens onze bronnen onder meer het gevolg van die strafklacht, maar ze hebben ook te maken met andere transfers van Henrotay en met documenten die gevonden zijn bij huiszoekingen bij Anderlecht in april van dit jaar.

Zo onderzoekt de onderzoeksrechter ook of Henrotay commissies heeft betaald aan verantwoordelijken van Anderlecht om hen te ‘bedanken’ voor de hulp bij transfers. De houding die het ‘oude’ Anderlecht-bestuur aannam tegenover makelaars als Bayat en Henrotay en het betalen van exuberante commissies is vandaag nog altijd een bron van ergernis voor het nieuwe Anderlecht bewind van Marc Coucke.