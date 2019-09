Vooral openbaar vervoer voelt succes elektrische step

Meer dan in Parijs vervangen elektrische steps in Brussel ritten met de auto. Maar de ene step is de andere niet.

De elektrische step is alomtegenwoordig in de Brusselse straten – in die mate dat Brussel Mobiliteit een online bevraging opzette om inzicht te krijgen in de gebruikers en hun motieven. 1.181 stepgebruikers dienden antwoorden in. Opvallend: in tegenstelling tot in Parijs suggereren de resultaten van deze bevraging dat de elektrische steps in Brussel wel wat auto’s van de wegen halen. Dat geldt vooral voor de private steps. 44 procent van de eigenaars daarvan zegt dat een rit op de step soms een autorit vervangt. Bij gebruikers van de deelsteps is dat bij een op de vier het geval. Zij gebruiken de step overwegend in de plaats van open­baar vervoer (72 procent) of een wandeling (45 procent).

Dubbel zo vaak mannen

De gemiddelde rit op een step blijft met een duur van tien minuten vrij kort. De stepgebruiker is gemiddeld 33 jaar oud en heeft in 75 procent van de gevallen een ­diploma hoger onderwijs op zak. Dubbel zo vaak gaat het om mannen dan om vrouwen.

Brussel Mobiliteit leert uit de studie ook ‘dat mensen bereid zijn om 200 meter te stappen naar een deelstep’, zegt woordvoerster Inge Paemen. ‘Dat is belangrijk voor de eventuele aanleg van ‘drop off’-zones, waar de steps dan achtergelaten zouden moeten worden.’

Brussel Mobiliteit is ‘overtuigd dat de elektrische (deel)step een permanent verplaatsings­middel zal blijven, ook na de hype’.