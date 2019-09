Spa-Francorchamps en Monza waren voor Max Verstappen om diverse redenen moeilijke raceweekends maar vader Jos heeft er alle vertrouwen in dat de vormcurve vanaf nu weer naar boven zal gaan.

Max Verstappen beleefde in Spa en Monza zijn slechtste twee races van het seizoen. Nadat hij in 2019 nog nooit buiten de top vijf was gevallen zat zijn race in Spa er al na een bocht op en in Monza gooide vooral een gridstraf roet in het eten.

Vader Jos wil echter benadrukken dat de races van zoonlief helemaal niet zo slecht waren zoals het eindresultaat doet vermoeden.

“De rondetijden waren net zo snel als de mensen op de eerste en tweede plek,” aldus Verstappen Senior tegenover ‘Ziggo Sport.’ "Hij gaf niet op en liet zien dat het met de auto de goede kant op gaat, vooral op een circuit dat niet bij ons past. Ik denk dat het er goed uitziet voor de rest van het seizoen."

In Monza beschadigde de Nederlander al in de eerste chicane zijn voorvleugel en was hij bijgevolg na een ronde al op achtervolgen aangewezen, uiteindelijk moest hij dan ook genoegen nemen met een achtste plaats.

Maar volgens zijn vader Jos moeten ze nu vooruitkijken naar de GP van Singapore, dat is een circuit dat Red Bull normaal gesproken goed moet liggen.

“Vorig jaar ging het goed in Singapore. Het ziet er erg positief uit voor ons, en ik denk dat we daar kunnen vechten voor de overwinning. Max is altijd goed in Mexico, de VS en Brazilië. Er zijn dus nog een paar races waarin we kunnen presteren.”

Verstappen Senior houdt er ook rekening mee dat er nog gridstraffen zullen volgen maar het is maar de vraag wanneer dat het geval zal zijn.

In Singapore zal dat zeker niet het geval zijn en daarna staat de GP van Japan op het programma en partner Honda zal er alles aan doen om tijdens hun thuisrace straffen te vermijden.

