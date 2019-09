E34 van Turnhout naar Antwerpen versperd: ‘Hinder van lange duur’

Op de E34 van Turnhout naar Antwerpen is de snelweg volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen in Zoersel. De hinder zal lang duren, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De busstrook werd gedeeltelijk vrijgemaakt om een minimale doorgang te creëren voor het verkeer dat achter het ongeval vastzit. De doorgang is wel alleen breed genoeg voor personenwagens en motorrijders. De takeling belooft intussen een complexe zaak te worden.

Het verkeer richting Ranst moet de snelweg verlaten via uitrit 21 Lille. De verwachte afhandeltijd van het ongeval is meer dan een uur.



De gekantelde vrachtwagen week omstreeks 6.50 uur om een nog onbekende reden van zijn baan af, reed tegen de kant aan en belandde op zijn zij. Het voertuig verspert nagenoeg de volledige snelweg richting Antwerpen. Alleen de busstrook is nog gedeeltelijk beschikbaar, al moest de brandweer daar eerst wat gelekte brandstof verwijderen.



Volgens het Verkeerscentrum is het nog erg onduidelijk hoe lang de takeling zal duren. 'Het gaat om een koelwagen met een lading van voedingsolie', zegt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. 'Die is gelukkig voorlopig niet beginnen lekken, maar het is nog onduidelijk of ze zal moeten worden overgepompt voor de takeling.'

Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken. De vrachtwagenbestuurder zou slechts lichte verwondingen hebben opgelopen.



Omleiding

Wie van Eindhoven naar Antwerpen moet rijdt best via de E19 Breda, van Turnhout naar Antwerpen haat het via de N19g en de E313.