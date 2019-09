Britse kustwacht onderschept hoogste aantal migranten op één dag

De Britse kustwacht heeft zes kleine boten met in totaal 86 migranten tegengehouden op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Dat zou het hoogste aantal zijn op één dag, schrijft BBC.

Eerst werden dinsdagochtend twee kleine boten met in totaal 23 mensen gespot. Later op de dag werden nog eens vier boten gezien door de kustwacht.

Tot nu toe werden dit jaar al dubbel zoveel migranten onderschept die vanuit Frankrijk op weg waren naar het VK. In totaal heeft de kustwacht al 1100 mensen opgepakt, in augustus waren dat er 336.

Brexit

Volgens een Frans parlementslid uit Calais, Pierre-Henri Dumont, gebruiken mensensmokkelaars de Brexit om migranten onder druk te zetten snel de oversteek te wagen. Ze vertellen de migranten dat het Kanaal na de Brexit, voorlopig gepland op 31 oktober, afgesloten zal worden. ‘Ze gebruiken “fake news” om geld te verdienen’, zegt hij.



Vorige maand was de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel met haar Franse collega Christophe Castaner overeengekomen om de gezamenlijke acties tegen deze kleine boten op te drijven. 'Ik laat meedogenloze bendes van criminele mensensmokkelaars geen levens in gevaar brengen', verklaarde ze toen.



Tussen januari en het einde van augustus heeft het Verenigd Koninkrijk 65 migranten teruggestuurd die op illegale manier in kleine boten de oversteek maakten vanuit Europa.