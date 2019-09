Plan om westelijke Jordaanoever te annexeren is ‘gevaarlijke escalatie’

Saudi-Arabië reageert scherp op de verkiezingsbelofte van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om de Jordaanvallei in te palmen .

Op 17 september trekt Israël naar de stembus voor nieuwe parlementsverkiezingen. In de strijd om de meeste zitjes in de Knesset beloofde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat zijn rechtse Likud-partij bij winst een strategische strook van de bezette Westelijke Jordaanoever zou annexeren.

Reacties uit diplomatieke hoek bleven niet uit. Zo deelde de Palestijnse diplomaat Saeb Erekat mee aan de BBC dat een dergelijke annexatie ‘elke kans op vrede zou begraven’. Daniel C. Kurtzer, voormalig Amerikaans ambassadeur in Israël, liet in The New York Times optekenen dat er in kringen rond de Israëlische veiligheidsdiensten een consensus rond de Jordaanvallei bestaat: in het geval van een vredesovereenkomst zou Israël de controle over de Jordaanvallei nog een tijd behouden. Zo wil het land zich ervan verzekeren dat de Palestijnen zich voor de veiligheid van het gebied blijven inzetten.

Nu reageert ook Saudi-Arabië. Volgens de oliestaat is Netanyahu’s verklaring ‘een zeer gevaarlijke escalatie tegen het Palestijnse volk’ en ‘een flagrante schending van het handvest van de Verenigde Naties en van de principes van het internationale recht’. De belofte zou ‘elke inspanning om vrede te bereiken ondermijnen’, aldus nog het Saudische hof.

Naar aanleiding van Netanyahu’s uitspraak riep Riyad op tot een spoedvergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 57 leden van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.