EK KWALIFICATIES. Ronaldo scoort vier keer voor Portugal, Engeland zet vroege blunder recht in spektakelmatch

Engeland, Frankrijk en Portugal kregen vanavond alledrie haalbare tegenstanders voorgeschoteld in hun EK-kwalificatiecampagne. De drie toplanden wonnen ook elk hun wedstrijd maar dat kostte toch meer moeite dan vooraf gedacht en leverde vooral heel wat spektakel op. Cristiano Ronaldo was alweer de man van de avond met vier doelpunten, waardoor hij nu al 93 (!) keer heeft gescoord voor Portugal.

Engeland kwam inverrassend op achterstand tegen Kosovo: Michael Keane leverde in de eerste minuut de bal met een compleet fout pass domweg in.

Valon Berisha kreeg zo de bal alleen voor de doelman en strafte die blunder genadeloos af: 0-1!

GOAL | Grote blunder in de Engelse defensie, Kosovo opent de score na 33 seconden! ⏱



Uitblinker Raheem Sterling zette echter al na acht minuten orde op zaken met een rake kopbal: 1-1 en na een rake counter bracht Harry Kane op aangeven van Sterling de Engelsen in de 19e minuut op voorsprong. Na een erg knullige own goal van Standard-verdediger Mërgim Vojvoda stond het even later 3-1.

Nog voor de rust maakte Jadon Sancho er met twee doelpunten zelfs nog 5-1 van, Sterling was opnieuw telkens de aangever. In de tweede helft herhaalde Valon Berisha echter zijn kunstje van in de eerste helft en scoorde deze keer al na vier minuten: 5-2. En de Kosovaren scoorden zelfs een derde keer toen de ref naar de stip wees na een domme fout van Harry Maguire: 5-3 via Vedat Muriqi. Kane hield er de spanning nog wat in door een strafschop te missen maar de zege in deze spektakelmatch kwam niet meer in gevaar.

PENALTY | Muric pakt de penalty van Kane en houdt de spits van zijn tweede doelpunt van de avond! ❌



In de andere wedstrijd in poule A haalde Tsjechië het met 0-3 bij Montenegro, dankzij treffers van Soucek (54.), Masopust (58.) en Darida (90.+5 pen). Bij de thuisploeg speelden Deni Hocko (Moeskroen) en Aleksandar Boljevic (Standard) de hele wedstrijd.

In de tussenstand leidt Engeland (12 ptn/4 duels) voor Tsjechië (9 ptn/5 duels) en Kosovo (8 ptn/5 duels). Montenegro en Bulgarije lijken met elk twee punten geen rol van betekenis meer te zullen spelen.

Achtste hattrick voor Ronaldo

Wie anders dan Cristiano Ronaldo trapte Portugal inop voorsprong op bezoek in Litouwen. Hij mocht een strafschop nemen na handspel in de zestien van de thuisploeg en faalde niet vanop de stip: 1-0. Zijn 90e doepunt voor Portugal. Litouwen kwam echter via Andriuskevicius weer langszij (1-1). Geen nood echter want Ronaldo had nog niet gedaan met scoren: in de tweede helft scoorde hij nog drie keer. Toegegeven, bij zijn tweede kreeg hij wel de nodige hulp van de doelman maar door die vier doelpunten scoorde hij nu al 93 doelpunten in 160 interlands, waaronder acht hattricks. In totaal scoorde hij zelfs al 54 hattricks...

William Carvalho zorgde nog voor de 1-5 maar het was toch weer Ronaldo die alle aandacht opeiste. Een overenthousiaste fan kwam hem nog op het veld feliciteren en om een selfie vragen, waarna hij kordaat werd weggevoerd.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Servië won in de tweede wedstrijd in de poule met 1-3 bij Luxemburg. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) was twee maal trefzeker. Oekraïne, dat vrij was en dankzij een laat doelpunt van Roman Yaremchuk (Gent) vriendschappelijk 2-2 gelijkspeelde tegen Nigeria, blijft op kop in groep B, met dertien punten na vijf duels. Portugal (8 ptn/4 duels) en Servië (7 ptn/5 duels) volgen. Luxemburg (4 ptn) en Litouwen (1 pt) bengelen aan het staartje van de groep.

Opnieuw penaltymisser voor Griezmann

Inkreeg wereldkampioen Frankrijk het kleine Andorra over de vloer. Na 18 minuten leek Kingsley Coman de ban te breken voor Les Blues. Maar scoren ging opvallend moeizaam: Antoine Griezmann miste zelfs zijn tweede strafschop in twee wedtsrijden, al was dat toch vooral de verdienste van doelman Josep Gomes.

Pas na rust verdubbelde Clément Lenglet de score met een rake kopbal op assist van Griezmann, pas helemaal in het slot scoorde Wissam Ben Yedder een derde keer: 3-0.

Turkije won met 0-4 bij Moldavië dankzij goals van Tosun (37. en 79.), Turuc (58.) en Yazici (88.). Frankrijk en Turkije tellen vijftien punten na zes speeldagen. Eerste achtervolger IJsland (12 ptn) ging met 4-2 de boot in bij Albanië. Ari Skulason (Oostende) was titularis bij de bezoekers.