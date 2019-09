Drama in Londen, maar wat gebeurt er in Brussel? Zo beleeft de EU de Brexit

Het politieke theater van de Brexit blijft verbazen. Maar door het spektakel in Londen, zou je bijna vergeten dat er nog 27 andere betrokken partijen zijn. Hoe beleven zij de moeilijke scheiding?

Voor de EU staat bij de Brexit ontzettend veel op het spel. Niet alleen zouden meer dan een miljoen jobs bedreigd worden, de Britse houding stelt de EU ook voor existentiële uitdagingen. Maar, opvallend: de lidstaten lieten en laten zich niet uit elkaar spelen. Buitenlandjournalist en Europa-expert Bart Beirlant over hoe Europa de Brexit aanpakt.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Bart Beirlant | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Fien Dillen, Alexander Lippeveld | Audioproductie Pieter Schrevens, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.