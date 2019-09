Vrouwen verdienen meer dan mannen in nieuwe versie Monopoly

In een nieuwe versie van het wereldberoemde bordspel Monopoly probeert de Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro de loonkloof om te keren. Vrouwelijke spelers verdienen er meer dan hun mannelijke concurrenten.

Op de doos van de nieuwe versie van Monopoly staat niet de besnorde vastgoedmagnaat die we allemaal zo goed kennen, maar zijn nicht. Spelers spelen er bovendien niet om vastgoed, maar om het patent op uitvindingen als WiFi, de vaatwasser en kogelvrije vesten, allemaal uitvindingen die door vrouwen zijn gedaan. Het vingerhoedje of de hoge hoed zijn vervangen door een notebook, pen, halter, vliegtuig, glas of de witte hoed van mevrouw Monopoly.

Maar de grootste verandering is ongetwijfeld dat vrouwelijke spelers meer geld zullen verdienen dan hun mannelijke concurrenten, zo kondigde Hasbro dinsdag aan. Mannelijke spelers kunnen uiteraard nog steeds winnen, maar het zal hen iets meer moeite kosten.

‘We willen hiermee de vele verwezenlijkingen en bijdragen van vrouwen aan onze maatschappij erkennen en vieren’, zegt Hasbro-woordvoerder Jen Boswinkel.

Concreet beginnen vrouwen aan het spel met 1.900 Monopoly-dollars, terwijl mannen slechts 1.500 dollar startkapitaal opstrijken. Ook krijgen vrouwelijke deelnemers elke keer als ze ‘start’ passeren 240 dollar, terwijl het voor mannelijke spelers bij de gebruikelijke 200 dollar blijft.

‘Op die manier willen we vrouwen die de status quo hebben uitgedaagd eren’, klinkt het bij Hasbro, dat opmerkt dat slechts 10 procent van alle patenten op naam van een vrouw staat.