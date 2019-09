IN BEELD. Autosportwereld neemt tijdens begrafenis afscheid van verongelukte Anthoine Hubert

De Franse Formule 2-piloot Anthoine Hubert, die op 31 augustus in Spa-Francorchamps overleed aan de gevolgen van een zware crash, is dinsdag herdacht in het Franse Chartres. De begrafenis werd gehouden in de kathedraal van de Franse stad in het bijzijn van zijn familie, zijn naasten, zijn vrienden en ook enkele bekende persoonlijkheden uit de autosportwereld.

Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer de Duitser Mick Schumacher, zoon van Michael Schumacher en een collega van Hubert bij de Formule 2, en ook enkele leden uit het Ferrari-team, waaronder de Monegask Charles Leclerc, die zondag de GP van Italië won, Jean Todt, voormalig teammanager van de ploeg, en ook ex-piloten Alain Prost en Jean Alesi. Verder waren er nog Franse F1-renners present zoals Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Ter gelegenheid van de ceremonie werd een grote foto van de 22-jarige Anthoine Hubert opgehangen in de kathedraal, vergezeld met een Franse vlag.

“Vandaag vormen we een familie van de autosport en zijn onze gedachten bij Anthoine Hubert”, stond ook op de Twitterpagina van de Formule 1 te lezen.

