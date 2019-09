Franse kandidaat-eurocommissaris verhoord door politie

Sylvie Goulard, kandidaat-eurocommissaris voor de Interne Markt, is dinsdagochtend door de Franse gerechtelijke politie in Nanterre verhoord in de zaak van mogelijke fictieve tewerkstelling binnen het Europese Parlement.

Naar Goulard loopt een onderzoek naar mogelijke fictieve tewerkstelling van medewerkers van de partij MoDem in het Europees Parlement toen Goulard Europarlementslid was.

Goulard is kandidaat om te zetelen in de nieuwe Europese Commissie die in november aantreedt. Voorzitter Ursula von der Leyen wil haar Interne Markt toevertrouwen, een brede portefeuille die ook het industriebeleid, de digitale interne markt en de defensie- en ruimtevaartindustrie omvat.

Dat de Franse president Emmanuel Macron Goulard eind augustus als eurocommissaris naar voren had geschoven, leidde door haar mogelijke betrokkenheid bij de zaak tot een aantal gefronste wenkbrauwen. Het Europees Parlement had ook een onderzoek naar de zaak geopend, maar sloot dat eind augustus af omdat er enkel ‘kleine administratieve onregelmatigheden genoteerd werden, maar niets systematisch of intentioneel’. Sylvie Goulard heeft uiteindelijk 45.000 euro bruto terugbetaald aan het Europese Parlement.

Goulard was Europees Parlementslid van 2009 tot 2017. Dat jaar werd ze Frans minister van Defensie, maar ze moest na één maand alweer opstappen toen het schandaal losbarstte.