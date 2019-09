Netanyahu kondigt annexatie aan van strook Westelijke Jordaanoever bij herverkiezing

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag aangekondigd een strategische strook van de bezette Westelijke Jordaanoever te zullen annexeren als hij de parlementsverkiezingen van 17 september wint. Die belofte deed Netanyahu ook al in april, vlak voor de verkiezingen die toen gehouden werden.

‘Vandaag kondig ik mijn voornemen aan om, met een toekomstige regering, de soevereiniteit van Israël toe te passen op de Jordaanvallei en het noordelijke deel van de Dode Zee’, verklaarde Netanyahu op een persconferentie nabij Tel Aviv. De Jordaanvallei beslaat ongeveer 30 procent van de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied dat sinds 1967 door Israël bezet wordt.

De verklaring van Netanyahu komt een week voor verkiezingen die een bittere strijd beloven te worden. Netanyahu, die het electoraat van de joodse kolonisten het hof maakt die voor de annexatie van de Westelijke Jordaanoever zijn, ligt momenteel nek-aan-nek met zijn tegenstrever Benny Gantz, gewezen chef van het leger.

De Verenigde Staten, die Israël steeds gesteund hebben sinds Donald Trump zijn intrek nam in Het Witte Huis, zouden na de Israëlische verkiezingen de details van hun vredesplan voor het Midden-Oosten voorstellen. ‘Dat plan zal een historische en unieke gelegenheid zijn om onze soevereiniteit over onze nederzettingen in Judea en Samaria toe te passen’, zei Netanyahu nog.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO reageert ontzet op de aankondiging van Netanyahu. ‘Dit zou een flagrante diefstal van grond zijn, die niet alleen de tweestatenoplossing, maar elke kans op vrede vernietigt’, zo reageerde Hanan Ashrawi van de PLO.

Het is niet de eerste maal dat Netanyahu electoraal probeert te scoren met de belofte van een annexatie van de Westelijke Jordaanoever. Ook in april kondigde hij al een annexatie aan. Netanyahu won toen die verkiezingen, maar kreeg geen coalitie op de been, waardoor het parlement zichzelf ontbond en nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven.