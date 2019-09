Donald Trump ontslaat nationaal veiligheidsadviseur John Bolton

Donald Trump heeft zijn nationaal veiligheidsadviseur John Bolton ontslagen. Dat meldt de Amerikaanse president op Twitter.

De Amerikaanse president zegt verder dat hij het 'heel vaak niet eens was' met de adviezen van Bolton, en hem daarom maandag gevraagd had op te stappen. Bolton zou daarop dinsdag zijn ontslagbrief ingediend hebben. Trump meldt verder nog volgende week een opvolger voor Bolton te zullen aanduiden.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Bolton is een ultraconservatieve havik die onder meer pleitte voor oorlogen met Iran en Noord-Korea. Voor hij werkte voor Trump was hij al een invloedrijke figuur in de regering van George W. Bush, in de aanloop naar de Irak-oorlog. Als VN-ambassadeur bekritiseerde hij vooral de Verenigde Naties zelf. Hij staat niet bekend als een neoconservatief: hij is niet uit op het verspreiden van democratie via interventies. Die interventies dienen puur een strategisch doel.

Voor het presidentschap van Trump was Bolton een graag geziene gast op Fox News en stond hij bekend om zijn harde standpunten over de islam, buitenlandse politiek en internationale samenwerking. Bolton is de voorzitter van de anti-islamitische denktank Gatestone, die regelmatig artikelen plaatst van Geert Wilders. Het nucleaire akkoord met Iran vond hij dan weer ‘een grote strategische blunder’.