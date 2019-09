Japan denkt eraan radioactief water in zee te dumpen

De Japanse minister van Leefmilieu denkt dat energiemaatschappij Tokyo Electric Power Company wegens plaatsgebrek geen andere optie heeft dan radioactief water te dumpen in de Stille Oceaan. De maatschappij is de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima, die in 2011 verwoest werd door een aardbeving en tsunami.

Meer dan acht jaar na de ramp in Fukushima heeft Tokyo Electric Power Company, kortweg Tepco, al meer dan een miljoen ton aan radioactief koelwater opgevangen. Dat water werd gebruikt om te beletten dat de brandstofkernen van de centrale zouden smelten, nadat die was verwoest door de aardbeving en de daaropvolgende tsunami.

‘De enige mogelijkheid is om dat koelwater te laten weglopen in de zee, waardoor het zal worden verdund’, zei Yoshiaki Harada, minister van Leefmilieu tijdens een persconferentie in Tokio. ‘De voltallige regering moet hierover nog discussiëren, maar mijn mening is alvast duidelijk.’

De Japanse regering heeft onlangs een team experts aangesteld dat een rapport moet maken waarin staat hoe het radioactieve water het best kan worden geborgen.