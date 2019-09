Citi ziet goudprijs stijgen naar 2000 dollar

De goudprijs zakte vandaag naar zijn laagste peil in vier weken. Net vandaag voorspelt bankreus Citi een spectaculaire klim naar een nieuw record. En dat binnen de twee jaar.

De goudprijs in Londen zakte vandaag voor het eerst in vier weken onder de 1490 dollar per ounce (31,1 gram), meldt het persagentschap Bloomberg. Maar wie denkt dat daarmee een einde gekomen is aan de klim van de laatste maanden, slaat volgens de Amerikaanse bankreus Citi de bal goed mis.

Historisch record?

Net als beursgoeroe Mark Möbius (DS 26 augustus) voorziet Citi in een beleggersrapport dat de prijs van het goud - die nu al weken schommelt rond de 1500 dollar per ounce - spectaculair verder zal stijgen. En dat mogelijk zelfs tot boven de historische drempel van 2000 dollar in ‘de komende een tot twee jaar’. Wat ruim meer is dan het historische record van 1921,17 dollar in volle kredietcrisis.

De reden daarvoor zoekt Citi in een combinatie van toenemende geopolitieke risico’s op de financiële marken (de mogelijke rentedaling in de VS, de escalerende Chinees-Amerikaanse handelsoorlog, het toenemend risico op een no-deal Brexit, nieuwe monetaire stimulering door de ECB en een toenemende kans op een wereldwijde recessie...) en een groeiende kooplust bij de centrale banken. Die zien in de aankoop van goud vooral een mogelijkheid om minder afhankelijk te worden van de Amerikaanse dollar. Samen kochten de centrale banken dit jaar wereldwijd al meer goud op dan in de negen voorgaande jaren, berekende recent nog de World Gold Council.

Veilige haven

Goud zal de komende jaren dan ook steeds aantrekkelijker worden als alternatief voor staatsobligaties, die door hun snel dalende en veelal zelfs negatieve rentes hun aantrekkingskracht als veilige haven steeds meer zullen verliezen. Althans, dat voorspelt nu ook Citi. Benieuwd of ze gelijk krijgen.