TV-tips. Opnieuw op visite bij Amerika’s meest gehate familie

Soms verdenken we Louis Theroux ervan zijn successen wat uit te melken. Dan maar het tweede deel van de documentaire over het leven van Eric Clapton?

1 LOUIS THEROUX: SURVIVING AMERICA’S MOST HATED FAMILY

Canvas, 21.20-22.25 uur

Dertien jaar geleden bezocht Louis Theroux de controversiële Westboro Baptist Church voor het eerst. Die ‘kerk’ predikt haat als een religie. Dit is al de derde docu die Theroux er intussen over gemaakt heeft.

2 ERIC CLAPTON: GERED DOOR DE BLUES

NPO 2, 23.15-0.25 uur

In het tweede deel van de documentaire over zijn leven besluit Eric Clapton aan Beatle George Harrison op te biechten dat hij een affaire heeft met diens vrouw, Pattie Boyd. Waar hij niet op rekent, is dat Boyd besluit bij Harrison te blijven.

3 SEAHORSE: THE DAD WHO GAVE BIRTH

BBC 2, 22.00-23.30 uur

Dit weekend kon u in dS Weekblad het indrukwekkende relaas lezen van transman Freddy McConnell. Hij wil een kind baren. Deze docu volgt hem drie jaar lang, van zijn pogingen om zwanger te raken tot de geboorte.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.25 uur

Aandacht voor de nieuwe Europese Commissie met Geert Bourgeois (N-VA) en Petra De Sutter (Groen). Nadien een reportage over de hagen in het Waalse regeringsakkoord. Waar komen die en wat is het nut of het doel ervan?

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.00 uur

Marianne Thyssen (CD&V) geeft haar visie op de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie. Professor Wim Van Lancker en communicatieadviseur Noël Slangen hebben het over het idee van de verplichte gemeenschapsdienst. Met Jan Eelen gaat het over het nieuwe seizoen van Callboys en bij uitbreiding het nieuwe televisielandschap in Vlaanderen.