CIA-spion na jarenlange opdracht weggehaald uit Kremlin

Een Russische spion die jarenlang informatie vanuit de omgeving van president Poetin heeft doorgespeeld aan de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, is in 2017 ijlings van zijn opdracht afgehaald. Er werd gevreesd dat zijn identiteit zou uitlekken na een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov.

Dat meldt CNN op basis van getuigenissen uit de entourage van Trump. Het Kremlin bevestigt dat het er een ‘vermeende informant’ was tewerkgesteld in de administratie van Poetin.

De spion was meer dan tien jaar lang actief in het Kremlin, en kon er tot de hoogste gelederen opklimmen. Volgens CNN was hij verantwoordelijk voor de bevestiging van het vermoeden dat de Russische president Vladimir Poetin zelf opdracht gaf voor de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Hij behoorde volgens CNN dan wel niet tot de kring van intimi van Poetin, maar droeg toch heel wat verantwoordelijkheid en had rechtstreekse toegang tot de president. Zo zou hij ook foto’s hebben gemaakt van documenten die op het bureau van de president lagen.

Maar na een ontmoeting tussen Trump en Lavrov werd blijkbaar toch gevreesd voor de toestand van de spion. Er werd door sommigen binnen de CIA gevreesd dat Trump onzorgvuldig met geheime informatie was omgesprongen, waardoor het informatielek tot de ontmaskering van de spion in kwestie zouden leiden.

Dat de spion in eerste instantie weigerde in te gaan op de vraag om Rusland te verlaten, deed de CIA even twijfelen aan zijn betrouwbaarheid. Maar na een tweede verzoek stemde hij toch in.

Het Witte Huis zegt in een reactie dat de informatie van CNN ‘inaccuraat’ is, en ‘levens in gevaar brengt’. Het Kremlin erkent wel dat er een informant was tewerkgesteld, maar die zou geen informatie hebben kunnen doorspelen.