Van het Britse Lagerhuis zijn we veel gewoon, maar er wordt maar zelden gezongen. Maandagavond was dat wel het geval. Toen het Hogerhuis de opschorting van het parlement formeel bekrachtigde, zette de oppositie twee protestliederen aan. Bekijk het in de video hierboven.

Het parlement werd maandag opgeschort. Dat ging gepaard met heel wat ceremoniële gebruiken. Door het protest van de oppositie zag dat er wat minder formeel uit dan het boekje voorschrijft.