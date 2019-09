Bauhausmuseum in Dessau officieel geopend

Na Weimar heeft nu ook Dessau zijn eigen Bauhausmuseum. De eerste tentoonstelling presenteert meer dan 1.000 objecten die de enorme invloed van de Duitse kunstschool moeten illustreren.

Het nieuwe museum, gebouwd ter ere van het honderdjarig jubileum van het Bauhaus, werd zondag feestelijk geopend door Duits bondskanselier Angela Merkel. Het ruim honderd meter lange glazen volume, een ontwerp van het Spaanse Addenda Architects, voorziet in 2.100 vierkante meter tentoonstellingsruimte voor de 49.000 collectiestukken van de Stiftung Bauhaus Dessau.

Onze architectuurjournalist vond de uitvoering van het ontwerp minder geslaagd. Het idee was om het gelijkvloers in transparant glas te maken, zodat er een visuele verbinding was tussen het centrum en het park. Om het budget te controleren is er voor ander glas gekozen. ‘Die keuze was dodelijk voor het ontwerp van Addenda Architects. Op de hoek van het park staat een glazen muur met de uitstraling van een schoenendoos. Jammer voor een investering van voorlopig 28 miljoen euro’, klonk het na diens bezoek dit voorjaar.

Weimar, waar het Bauhaus in 1919 werd opgericht door architect Walter Gropius alvorens de campus zes jaar later werd verhuisd naar Dessau, opende zijn eigen museum al eerder dit jaar. In Berlijn - waar het Bauhaus in 1932 naartoe werd gedwongen, maar een jaar later al werd opgedoekt door de nazi’s - wordt later dit jaar het gerenoveerde Bauhaus-Archiv heropend.

