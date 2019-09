Katten zijn de snoepjes van het internet. En hoe dikker, hoe meer likes. Maar de Vlaamse professor Myriam Hesta, die onderzoek voert naar zwaarlijvige poezen, waarschuwt: ‘Wie naar obese katten kijkt, kijkt eigenlijk naar zieke katten.’

Ze dragen namen als Round animals en This Cat is Chonky (deze kat is dik), de Instagram- en Facebookaccounts waar katten met een maatje meer de sterren zijn. De eerste heeft meer dan 488.000 volgers, ...