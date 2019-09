VRT-journalisten fietsen van Landen naar Straatsburg in één dag

Bart Schols en Rob Heirbaut, twee VRT-journalisten, rijden dit weekend in 24 uur naar Straatsburg. Ze doen dat voor het goede doel, voor vzw Bindkracht, waar de zoon van Heirbaut een extra thuis heeft.

De vzw Bindkracht is een samenwerking van ouders van kinderen met een handicap. Ze bouwden een nieuwe, extra thuis voor hun kinderen. Maar voldoende subsidie van de Vlaamse en federale overheid is er nooit.

Rob Heirbaut, papa van Quinten, fietst daarom zaterdag samen met onder meer VRT-gezicht Bart Schols en twee andere VRT-medewerkers naar Straatsburg. Niet toevallig Straatsburg: Heirbaut is EU-specialist van de VRT, en komt er dus regelmatig. Het doel is: binnen de 24 uur de deuren van het Europees Parlement aantikken. Startpunt is de Bindkrachtvilla in Landen. Goed voor een afstand van 430 kilometer.

Met de fietstocht willen de VRT-medewerkers geld inzamelen voor de vzw. U kunt ook steunen met een gift vanaf 20 euro, op rekeningnummer BE81 1450 4009 6324. Wil u ook kans maken op een citytrip naar Straatsburg, dan moet u gokken hoe lang Schols, Heirbaut en co. over de tocht zullen rijden. Per twintig euro mag u één keer gokken.