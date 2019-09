Nu Tom Ford werd aangeduid als president van het CFDA, het collectief van Amerikaanse modeontwerpers, werd ook verwacht dat zijn naam zou worden toegevoegd aan de agenda van de modeweek in New York. Ford, die de voorbije seizoenen voor Londen of Los Angeles koos, vond wel een originele locatie in de miljoenenstad: een ondergronds metrostation ter hoogte van Bowery Street dat niet langer in gebruik is. Onder meer Gigi Hadid, Adut Akech en Kaia Gerber liepen mee in de show.