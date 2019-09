Didier Reynders krijgt binnen de Europese Commissie de portefeuille Justitie toegewegezen. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen meegedeeld. Het gaat niet om een van de zwaarste portefeuilles van de Commissie.

Reynders zal nauw moeten samenwerken met de Tsjechische Vera Jourová. Zij had in de vorige Commissie de bevoegdheid Justitie. Zij moest toen wel het gedeelte Rechtsstatelijkheid overlaten aan Frans Timmermans. Dezelfde opdeling gebeurt nu ook: Reynders neemt justitie over, en Rechtsstatelijkheid valt voortaan onder bevoegdheid van Jourová.

Von der Leyen prees Jourová voor het werk dat ze geleverd heeft op Justitie, en zei er niet aan te twijfelen dat de tandem Jourová-Reynders ook goed zal werken.

Reynders moet, net als de andere Eurocommissarissen wel nog een hoorzitting in het parlement doorstaan. Dat gebeurt ergens tussen 30 september en 8 oktober. Als alles goed gaat, neemt hij dan op 1 november zijn functie als Commissaris voor Justitie op.

Von der Leyen heeft meerdere ondervoorzitters aangesteld. Het gaat om bekende gezichten, die ook deel uitmaken van de vorige Commissie: de Deense Margrethe Vestager, die verantwoordelijk wordt voor digitale industrie, de Nederlander Frans Timmermans, die ‘klimaat-commissaris’ is, en de Let Veldis Dombrovskis, die bevoegd is voor sociale economie. Ook Kroatië krijgt een ondervoorzitter. Dubravka Suica moet waken over het democratisch gehalte van de EU.