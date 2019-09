150 zieken op hotelschool, onderzoek naar salmonellabesmetting

Tientallen leerlingen en leerkrachten van hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge zijn vrijdag en in de loop van het weekend plots ziek geworden. Salmonella, zo blijkt uit de eerste stalen.

Het AZG kreeg vrijdag de melding over maag- en darmklachten op de middelbare school. Er werden meteen stalen afgenomen. Het verdict: salmonella. De komende dagen zullen nog stalen onderzocht worden. ‘We starten ook een online enquête op bij de leerlingen en leerkrachten om na te gaan wie in welk schoolrestaurant wat gegeten heeft. We doen er alles aan om de bronnen van de besmetting af te bakenen’, aldus Joris Moonens, woordvoerder van het AZG.

Het federaal voedselagentschap onderzoekt de bron van de besmetting. Hun controleurs hebben al monsters genomen van de maaltijd die donderdag in het schoolrestaurant geserveerd werd. Ook de maaltijden van dinsdag en woensdag zullen onderzocht worden. ‘We hebben meteen ook de opdracht gegeven om de keuken van het restaurant, de toiletten en zaken zoals de deurklinken volledig te reinigen en te ontsmetten’, aldus FAVV-woordvoerder Liesbeth Van de Voorde. Ook alle andere keukens in de school worden nu gereinigd.