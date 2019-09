Soudal Classics kent opvolger: vijf topcrossen vormen samen de Rectavit Series

Na zeven seizoenen valt het doek over de Soudal Classics. Rectavit, een zusterbedrijf van Soudal, neemt vanaf dit seizoen de functie van titelsponsor over. De Rectavit Series 2019-2020 zullen uit vijf topcrossen bestaan: Pelt, Niel, Sint-Niklaas, Leuven en Waregem.

“De Rectavit Series is de nieuwe naam voor de Soudal Classics, een reeks veldritten die garant staan voor spektakel”, aldus Christophe Impens, managing director bij organisator Golazo sports. “We zijn verheugd dat met de Rectavit Series de ‘Soudal-familie’ prominent aanwezig blijft in het veldrijden.”

“We zijn trots om de fakkel te mogen overnemen van ons zustermerk Soudal”, zeggen Ben Swerts en Bart Baeyens van Rectavit. “Net zoals de cyclocross is Rectavit sterk verankerd in België en daar willen we optimaal op voortbouwen door samen met onze klanten op de wedstrijden van de Rectavit Series te genieten van het spektakel.”

De eerste wedstrijd van de Rectavit Series vindt plaats op zondag 6 oktober. “Dat is een absolute topdatum vooraan in het seizoen”, legt Erwin Vervecken van Golazo sports uit. “Ook de oerklassieker in Niel, de traditionele Jaarmarktcross op 11 november, vervoegt de Rectavit Series. Op 21 december staat de cross van Sint-Niklaas geprogrammeerd en dat op een nieuw en spectaculair parcours. Op 22 februari trekken we naar Leuven, waar in 2021 het WK wielrennen op de weg zal georganiseerd worden. Waregem is vier dagen later opnieuw de gaststad voor de Cyclocross Masters, de spectaculaire afsluiter van een hopelijk boeiend en spannend seizoen.”