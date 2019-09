De schietpartij in het Nederlandse Dordrecht (Zuid-Holland) van maandagavond heeft een vierde leven geëist. Dinsdag is ook de moeder van het getroffen gezin overleden. Maandag kwamen al twee kinderen van 8 en 12 jaar en een 35-jarige man om het leven.

De schietpartij vond rond 18.30 uur plaats in een woning aan de Heimerstein in de wijk Sterrenburg. De vrouw maandagavond zwaargewond naar een ziekenhuis vervoerd, maar overleed uiteindelijk aan haar verwondingen.

De 35-jarige man is vermoedelijk de vader van het gezin. Volgens de Nederlandse openbare omroep lagen de man en vrouw in scheiding maar woonden ze nog samen. De man is een politieagent, die bij de eenheid van Rotterdam werkt. Het is nog niet geweten of hij zijn dienstwapen gebruikte.