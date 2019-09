Twaalf nieuwe chefs geselecteerd voor Jong Keukengeweld

De nieuwe editie van Jong Keukengeweld, die loopt van 1 tot en met 31 oktober, kan rekenen op 64 deelnemende topchefs, waarvan twaalf nieuwe namen.

De deelnemerslijst van Jong Keukengeweld, een initiatief van Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen om jongeren in contact te brengen met topkeukens, werd maandag voorgesteld in Hertog Jan, het restaurant van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens, peters van het project.

De vakjury, onder leiding van culinair journaliste Femke Vandevelde, selecteerde voor deze elfde editie 64 jonge chefs waarvan twaalf nieuwelingen. De jongste chef op de lijst, Michael Vanderhaeghe uit Ieper, is slechts 25 jaar oud. Restaurants als Table’O in Heers (oud-deelnemers van Mijn Pop-uprestaurant) en San Sablon in Brussel werden aan de lijst toegevoegd.

Het concept blijft ook dit jaar hetzelfde: jongeren tussen achttien en dertig jaar kunnen van een driegangenmenu inclusief wijn, water en bier genieten voor 49 euro. Voor restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen jongeren 59 euro. Reserveren voor een tafel kan vanaf woensdag 11 september via de website.

Het initiatief blijkt keer na keer een groot succes. Vorig jaar proefden 41.000 jongeren van de kookkunsten van de jonge chefs.