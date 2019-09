Max Walscheid verlaat Sunweb voor Dimension Data, jonge Nederlander voor BORA hansgrohe

De Duitser Max Walscheid verdedigt volgend seizoen de kleuren van Team NTT, de opvolger van het huidige Dimension Data. BORA hansgrohe heeft de 21-jarige Nederlander Ide Schelling een eerste profcontract gegeven.

Walscheid (26) komt over van Sunweb, het Duitse team waarvoor hij al sinds 2015 (toen nog Giant-Alpecin) rijdt. De sprinter kon dit seizoen nog niet zegevieren maar werd begin april wel tweede in de Scheldeprijs. Alleen de Nederlander Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) kon hem in Schoten van de winst houden. In de Tour Down Under in januari greep hij eveneens net naast de dagzege in de openingsetappe in Adelaide. Toen bleek Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step) te sterk. Momenteel neemt Walscheid voor het tweede jaar op rij deel aan de Vuelta. Vorige zaterdag sprintte hij naar een negende plek in Oviedo, waar de Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe) zijn tweede ritzege behaalde.

Ook BORA hansgrohe roert zich op de transfermarkt. Het team van ex-wereldkampioen Peter Sagan heeft zich versterkt met de 21-jarige Nederlander Ide Schelling. Hij zal zich in zijn eerste seizoen vooral op het ééndagswerk concentreren.

Ide Schelling Foto: rr

(belga)