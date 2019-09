Dexia versnelt uitverkoop en wil van de beurs

De Belgisch-Franse restholding kromp in het eerste halfjaar met liefst 15 procent en dook daardoor ruim een half miljard in het rood.

Iets minder dan 135 miljard euro: zo groot was op 30 juni nog de historische portefeuille kredieten van de Belgisch-Franse restholding Dexia, het (deels) toxische overblijfsel van wat ooit ‘s werelds grootste financier van lokale overheden was. Dat is liefst 15 procent kleiner dan zes maanden voordien. En ruim 500 miljard minder dan bij de start van de financiële crisis, toen de balans liefst 650 miljard euro groot was.

De Belgische ceo van Dexia, Wouter De Vriendt, schakelde begin dit jaar namelijk bewust een paar versnellingen hoger in de afbouw van de kredietportefeuille. In Madrid ging het kantoor van Dexia Crédit Local dicht, in New York startte de transformatie naar een vertegenwoordigingskantoor en in Duitsland werd Dexia Kommunalbank Deutschland (eindelijk) verkocht.

546 miljoen in het rood

Tegelijk wordt het verkoopprogramma van de resterende portefeuille ‘opportunistisch’ versneld met twee nieuwe verkoopprogramma’s. Voorlopig met succes. Op 5 september bijvoorbeeld slaagde Dexia erin om en bij de 7 miljard aan kredieten en obligaties de deur uit te krijgen. Tegelijk werden met de Europese Commissie onderhandelingen opgestart om de financieringsgarantie van zowel Frankrijk en België - die loopt tot 31 december 2021 - te verlengen.

Maar wie een omelet bakt, kan dat niet zonder eieren te breken. En dus is er ook minder goed nieuws. In de eerste zes maanden ging Dexia 546 miljoen euro in het rood. Dat is volgens Dexia een bewuste strategie. De verkopen moeten op termijn de blootstelling aan risico’s en de gevoeligheid van de balans van Dexia verminderen. Ook al kunnen boekhoudkundige aanpassingen (de herclassificatie van activa) en sommige verkopen de Frans-Belgische restholding tijdelijk wat dieper in het rood duwen.

Weg van de beurs

Sterker nog, Dexia wil niet alleen de risico’s sneller afbouwen. De restholding wil haar structuur ook verder vereenvoudigen. Op 16 september gaat Dexia een buitengewone algemene vergadering samenroepen. Die moet stemmen over de volledige terugtrekking van de aandelen uit de handel op Euronext Brussels. Als het voorstel wordt goedgekeurd, stelt de raad ook voor om de gedematerialiseerde vorm van de aandelen te schrappen.

Die maatregel zal weinig of geen impact hebben op de gewone belegger. Op dit moment worden nog 1.948.984 Dexia-aandelen verhandeld op Euronext Brussels, dat is minder dan 0,5 procent van het kapitaal van Dexia. De Belgische en Franse staat bezitten respectievelijk 52,78 procent en 46,81 procent van het kapitaal, voornamelijk in de vorm van aandelen op naam. De beursgenoteerde aandelen hebben de gedematerialiseerde vorm en kunnen straks worden omgezet in aandelen op naam.