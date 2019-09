Vlaamse consensus over gemeenschapsdienst voor werklozen

De N-VA, Open VLD en CD&V hebben een consensus om een gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen in te voeren. Dat meldt De Tijd en is bevestigd aan onze redactie.

De gemeenschapsdienst werd al aangekondigd in het regeer­akkoord van 2014. De regering-Michel maakte de gemeenschapsdienst in 2018 mogelijk, ondanks weinig animo bij de gewesten. Die moeten ze uitvoeren. Tot nu toe gebeurde dat dus niet. Zelfs Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) werkte het systeem niet uit. Hij focuste op het ‘wijkwerken’, waarbij langdurig werklozen een vergoeding krijgen bovenop hun uitkering voor de klusjes die ze uitvoeren.

Het ziet er naar uit dat Vlaanderen nu toch de gemeenschapsdienst zal invoeren. Tijdens de gesprekken over de vorming van een regering kwamen de drie partijen N-VA, Open VLD en CD&V tot een consensus daarover. VDAB zou de mogelijkheid krijgen om wie langer dan twee jaar werkloos is op gemeenschapsdienst te sturen bij een stad of een gemeente.