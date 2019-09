Noord-Korea provoceert met lancering twee onbekende projectielen

De lancering komt er daags nadat Pyongyang zich bereid toonde de gesprekken over een denuclearisering te hervatten.

Noord-Korea lanceerde dinsdagmorgen plaatselijke tijd twee ongekende projectielen vanuit de westelijke provincie South Pyongan. Die kwamen terecht in de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, op basis van verklaringen van het leger in Seoel.

Het is de achtste keer dat Noord-Korea tot een lancering overgaat sinds haar leider Kim Jong Un en de Amerikaanse president Trump elkaar in juni ontmoetten. Die ontmoeting vond plaats aan de zwaar gemilitariseerde grens tussen de twee Korea’s. Beide leiders kwamen toen overeen om toe te werken naar een hervatting van de gesprekken over stopzetting van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Die zaten in het slop een mislukte top in februari in Hanoi.

De lancering vond plaats slechts enkele uren nadat de Noord-Koreaanse vice-minister voor Buitenlandse Zaken Choe Son Hui meedeelde dat Pyongyang bereid zou zijn om onderhandelingen met de Verenigde Staten later deze maand weer op te starten.

Bewijs van ontwikkeling militaire capaciteit

Noord-Korea liet weten dat het nieuwe wapens ontwikkelt om zich te beschermen tegen militaire dreigingen en aanvallen op haar eigen veiligheid. Analisten geloven echter dat de lanceringen tonen hoe het land zijn militaire capaciteit verder kon ontwikkelen, bij gebrek aan overeenkomst met de Verenigde Staten.

Veel van de nieuwste raketten die Noord-Korea lanceerde, lijken ontwikkeld om onderschepping door Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Japanse raketafweersystemen te ontwijken.

Een hoge ambtenaar van de Trump-administratie liet optekenen dat de VS zich ervan bewust zijn dat er projectielen vanuit Noord-Korea werden gelanceerd en dat ze de situatie blijven volgen in nauw overleg met bondgenoten in de regio.