Lang leek het alsof de Rode Duivels een gouden zaak zouden doen in de strijd om groepswinst in groep I van de kwalificaties voor EURO 2020. Rusland had in eigen huis immers alle moeite van de wereld om Kazachstan te kloppen. Pas in de 89ste minuut brak Mario Fernandes de ban namens de Russen, die zo op drie punten van leider België blijven.