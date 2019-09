De Bruyne leidt Rode Duivels moeiteloos langs Schotland

Na de slappe kost in San Marino van afgelopen vrijdag hebben de Rode Duivels maandagavond de puntjes op de i gezet met een klinkende 0-4-overwinning in Schotland. Man van de Match was zonder twijfel Kevin De Bruyne, die met drie knappe assists en een fraaie doelpunt een voet had in alle vier goals van de Belgen. De kwalificatie voor Euro 2020 kan België met zelfs nog vier speeldagen te gaan niet meer ontglippen.

Schotland was het zijn publiek na de 1-2-nederlaag tegen Rusland verplicht strijdbaarheid te tonen. En de thuisploeg begon ook het best, met balbezit op het terrein van de Belgen. Gouwe ouwe Robert Snodgrass stond opnieuw tussen de lijnen. De dertiger zit bij West Ham op de bank maar was gisteren de beste Schot op het veld.

De Rode Duivels hadden acht minuten nodig om warm te draaien maar bij de eerste aanval was het prijs. Een counter, nadat de Schotten voortvarend in de aanval waren getrokken. Dries Mertens stuurde met een gemeten pass Kevin De Bruyne diep. Die hoefde maar het goeie moment af te wachten om de vrijstaande Romelu Lukaku aan te spelen. De vierde goal in drie wedstrijden tegen Schotland en zijn 49ste in het shirt van de nationale ploeg was het voor Big Rom.

Het grote verschil met de wedstrijd in San Marino was dat de Duivels nu wel vroeg op voorsprong kwamen. Schotland moest nog meer beginnen aanvallen en de Belgen vonden de ruimtes. Kevin De Bruyne blonk uit in zijn rol als een van de twee spelmakers. Eerst vanaf rechts en dan vanaf links vond hij met telegeleide passes zijn medespelers. Lukaku scoorde bijna met een fluwelen deviatie zijn vijftigste. Thomas Vermaelen, blijven hangen na een corner, lukte wel de 0-2. Tien jaar na zijn eerste scoorde de Antwerpenaar zijn tweede goal voor België.

Thibaut Courtois ging één keer plat, op een veredelde trainingsbal van Matthew Phillips. De Limburger greep gisteren zijn veertigste cleansheet voor zijn land. Wat niet meer lukt bij Real Madrid lijkt bij de Rode Duivels een fluitje van een cent.

Toby Alderweireld had na San Marino nog gewaarschuwd voor een sterker Schotland dan in de heenwedstrijd maar kopte zelf de 0-3 binnen op een corner. Derde goal van de avond, derde assist van Kevin De Bruyne. 32 heeft hij er nu al voor ons land. En het hadden er nog meer kunnen zijn als Lukaku trefzekerder was geweest of als Thomas Meunier sneller aan de tweede paal was opgedoken. Elke actie van “KDB” leidde tot een honderd procent-kans voor de Belgen.

Genadeschot

In de tweede helft was het wachten op het – vergeef ons de woordspeling – genadeschot. Dries Mertens zag zijn uithaal gekeerd door David Marshall, De Bruyne mikte een schietkans naast. Het was de enige actie die niet perfect was uitgevoerd. Maar de kwaliteit van de 0-4 maakte die misser meer dan goed. Op aangeven van Romelu Lukaku joeg Kevin De Bruyne de bal, zijn beste vriend in Hampden Park, tegen de touwen.

Het nationale stadion van Schotland was nagenoeg leeggelopen toen Yari Verschaeren en Benito Raman hun debuut mochten voeren. Beiden kwamen elk nog aan een kans maar met 0-4 – dezelfde uitslag in San Marino – was het welletjes. Door de winst van Rusland tegen Kazachstan weten de Duivels dat ze op 10 oktober aan één punt genoeg hebben om zich voor de vierde keer op rij te plaatsen voor een groot toernooi.