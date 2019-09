Hoe de informateurs de N-VA aan de PS proberen te koppelen. ‘Dit is clever’

En we gaan naar verlengingen. Nog maar eens. Informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders gaan verder tot begin oktober. Maar senior writer Bart Brinckman ziet vooruitgang. ‘Dit is clever. Dat kun je niet ontkennen.’

De informatieronde van Johan Vande Lanotte en Didier Reynders duurt al meer dan 100 dagen. Dat is uitzonderlijk. Maar de kaarten liggen bijzonder moeilijk. Hoe krijgen de informateurs de grootste politieke formaties van Vlaanderen en Wallonië – de N-VA en de PS – samen aan de onderhandelingstafel? En is er eigenlijk een draaiboek voor wat ze aan het doen zijn? Senior writer Bart Brinckman kijkt naar de vijfde verlenging van de informatie.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Bart Brinckman | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Wouter Van Driessche | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.