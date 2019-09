De Franse krant 'Le Parisien' bericht op zijn website dat Michael Schumacher naar Parijs is overgebracht voor een 'geheime behandeling'.

Eind december 2013 liep de zevenvoudig F1-kampioen in het Franse Méribel tijdens een ski-ongeluk een zwaar hoofdletsel op. Schumacher lag enige tijd in een coma en is ondertussen al jarenlang bezig met revalideren.

Een uitgebreid medisch team verzorgt Schumacher al jarenlang bij hem thuis in Zwitserland. Volgens 'Le Parisien' zou de ondertussen 50-jarige Duitse recordkampioen vandaag echter naar Parijs zijn overgebracht om daar een 'geheime behandeling' te ondergaan.

Over de exacte medische toestand houdt de familie van Schumacher al jarenlang de lippen stijf op elkaar.

