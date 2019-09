Het publieke leven in het Pakistaanse Karachi is al meer dan een week sterk verstoord door grote zwermen muggen en vliegen. De dieren landen massaal op de groeten en fruit van de lokale markt, en dringen auto’s binnen en gebouwen. Voetgangers meppen wild om zich heen om niet bedekt te raken door de zwermen, schrijft een correspondent in Pakistan van The New York Times. Hij interviewde de directeur van het plaatselijke hospitaal, die zegt dat ze nooit eerder zulke grote zwermen gezien heeft.

‘Ze zijn er niet gewoon massaal, ze achtervolgen ook mensen. Je kan niet meer rechtdoor wandelen op straat, want ze zijn werkelijk overal’, aldus ziekenhuisdirecteur Seemin Jamali, die een verhoogd aantal kinderen en volwassenen met zware diarree ziet worden binnengebracht op de spoedafdeling. ‘We worden er ziek van.’

Moessonregens

Vliegen en muggen wisten zich de afgelopen weken razendsnel voort te planten door eitjes te leggen in het stilstaande water en de afvalbergen in de stad, die door de vele moessonregens ook deels in rioolwater kwamen te liggen. De straten van Karachi zijn volgens verslaggevers van verschillende persagentschappen ter plaatse ‘een open riool met daarin nog eens een stort’.

De gebrekkige infrastructuur in de stad speelt een grote rol in de overlast. ‘Maar dit is ook onze eigen schuld’, aldus Jamali. ‘Mensen dumpen nog steeds karkassen van dieren op straat. Wij hebben deze hoop afval verzameld.’