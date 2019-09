Valverde relativeert tijdverlies: “Niet mijn beste dag, maar ook niet mijn slechtste”

Alejandro Valverde kreeg maandag in de zestiende etappe van de Vuelta 23 seconden om de oren en telt nu 2:48 achterstand op leider Primoz Roglic. De wereldkampioen relativeerde na afloop zijn tijdverlies. “Het valt nog mee”, zei de Spanjaard. “Zondag won ik 41 seconden, vandaag verlies ik er 23. Het was niet mijn slechtste dag, noch mijn beste.”

“Gisteren pakte ik veertig seconden (41 op Lopez en Pogacar, red.) en vandaag verlies ik 23 seconden op hen (en Roglic, red.)”, relativeerde de Spanjaard op de website van zijn team. “Gelet op de zware rit die we vandaag kregen voorgeschoteld, stelt dit eigenlijk niets voor. Alle grote podiumkandidaten zijn min of meer aan elkaar gewaagd, dit verlies valt mee en ik moet vooral mijn ploegmaat Soler bedanken. In eerste instantie kon ik mee, maar uiteindelijk kon ik niet volgen.”

“Overigens kende Roglic vandaag ook een moeilijk moment. Hij kon de aanval van Lopez en Pogacar ook eerst niet volgen, maar daarna is hij net als ik op eigen tempo verder gegaan. Hij kon nog aansluiten, ik niet en ik moet heel blij zijn met Soler. Hij heeft me tot het einde geholpen.”

Kan Valverde de Vuelta nu nog winnen? “De rustdag komt iedereen goed uit. Of er nog kansen zijn om de Vuelta te winnen? Er valt nog terrein te winnen, te verliezen en nog veel meer”, eindigde hij.